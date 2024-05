Vandaag start grijs en winderig bij zo’n 11 graden. Hier en daar regent het ook. Vanmiddag wordt het overal geleidelijkaan droog en later klaart het op vanaf het westen. Het is daarbij fris met maximaal zo’n 13 graden. De wind speelt weer sterk op en waait vlagerig uit het westen met aan zee tijdelijk een vrij krachtige tot krachtige wind. Tijdelijk met pieken tot zestig per uur.