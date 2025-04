Vandaag blijft het grotendeels bewolkt. Vooral in de ochtend kan er nog wat regen of een bui vallen. De temperaturen blijven aan de koele kant, met maxima rond 13 à 14 graden. De wind draait in de loop van de dag naar het noorden en neemt in kracht toe. Aan de kust waait het krachtig en ook landinwaarts is de wind opvallend aanwezig.