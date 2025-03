Eerst grijs, later zon en wolken

Vanavond en vannacht is het rustig en eerst wisselend bewolkt. Later duiken weer nevel, mist en lage wolken op bij tegen de ochtend minima rond 4 graden.

Morgen is het wisselvalliger met iets meer wolken. Een enkele bui is niet uitgesloten. We halen dan 15 graden.

Vrijdag trekt een storing door onze provincie met veel wolken en wat regen of buien. Maxima dan rond 12 graden.

Zaterdag zou droog moeten verlopen met wolken en zon, maar zondag kunnen er vooral landinwaarts wat buien vallen. Op beide dagen noteren we maxima rond 12 graden.