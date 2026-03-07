11°C
Aanmelden
Weerbericht

Eerst fel­le regen, later droog bij 11 graden

2026 03 13 082113 Beveren Leie Jan Vermeulen

Foto Jan Vermeulen

Vandaag gaat het eerst fel regenen, en er staat ook een felle westenwind, later neemt de kans op regen wat af. We halen temperaturen tot 11 graden.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met nog een kleine kans op een bui, bij minima rond 5 graden.

Morgen krijgen we wisselvallig weer met af en toe een bui en opnieuw maxima rond 11 graden.

Zondag gelijkaardig weer, al zou het dan droog blijven.

Maandag halen we alweer 11 graden. Er kan dan opnieuw wat regen vallen. Vanaf dinsdag wordt het droog en lopen de temperaturen ook weer op.

Geert Naessens

Meest gelezen

Weer
Weerbericht

Vrij zonnig, maar later kans op buien met onweer
2026 03 06 110035 ZWEVEGEM Jan Demets
Weerbericht

Warme dag, maar het blijft bewolkt
2026 03 10 162048 Moorsele Geert Casier
Weerbericht

Regenachtige start van de dag, later volgen opklaringen maar ook meer wind

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden