Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met nog een kleine kans op een bui, bij minima rond 5 graden.

Morgen krijgen we wisselvallig weer met af en toe een bui en opnieuw maxima rond 11 graden.

Zondag gelijkaardig weer, al zou het dan droog blijven.

Maandag halen we alweer 11 graden. Er kan dan opnieuw wat regen vallen. Vanaf dinsdag wordt het droog en lopen de temperaturen ook weer op.