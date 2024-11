Eerst droog, naar avond toe veel regen

Vanavond en vannacht krijgen we veel en intense regen. Minima daarbij rond 6 graden.

Morgen is het echt herfstweer met buien en veel wind, met pieken tot 90 km per uur. We halen maar 8 graden meer.

Woensdag en de dagen daarna vallen er geregeld buien, met mogelijk een licht winters tintje. Woensdag halen we nog 7 graden, donderdag en vrijdag 6.