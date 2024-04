Maandag start fris met erg koele minima rond 2-3 graden. Overdag halen we een graad of 11 en 12 bij een meer noordoostelijke wind, die zwak tot matig waait. Er is toch nog steeds een kleine kans op een enkele bui.

Ook dinsdag en woensdag blijft de wisselvalligheid hangen. Het is wisselend bewolkt met wat zon. De kans op een bui blijft gedurende de hele dag. De maxima zitten daarbij telkens rond 11 graden. Later in de week zou het zachter kunnen worden.