Eerst bewolkt, later zonnig tot 17 graden
Brugge © Lieven Massez
Vandaag begint de dag bewolkt, maar al snel breekt de zon door. Daarna lopen de temperaturen flink op. Vanmiddag wordt het met veel zon 15 tot 17 graden. De wind uit het zuiden is matig.
Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder met temperaturen die dalen naar 4 à 5 graden. Plaatselijk kan er wat nevel ontstaan. Woensdag wordt het zonnig en kan de temperatuur oplopen tot ongeveer 18 à 20 graden.
Donderdag en vrijdag wordt het iets koeler door een noordoostelijke wind, maar het blijft zonnig en rustig lenteweer met wel frissere nachten. Die afkoeling zet in het weekeind door. Het blijft (vrij) zonnig, maar de noordoostelijke wind zorgt wel voor een koeler gevoel.
Geert Naessens
Leonie Delodder