Een ech­te len­te­dag, tot 18 (!) graden

Vandaag wordt een echte lentedag. We halen 17 tot 18 graden bij een afnemende zuidelijke wind. Later op de dag schuiven er wel wat wolken binnen vanaf de kust.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en erg zacht bij minima rond 10 graden.

Morgen zijn er weer meer wolken. Het is dan nog altijd zacht, zo’n 15 graden, maar er valt weer wat regen of een bui bij een toenemende zuidwestelijke wind.

Vrijdag is de kans op een buitje nog wat groter. We halen nog altijd 13 en 15 graden.

Het weekend wordt ook erg zacht met afwisselend wolken en opklaringen, bij alweer 13 tot 15 graden.

Geert Naessens

