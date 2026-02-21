Vanavond en vannacht is het bewolkt en erg zacht bij minima rond 10 graden.

Morgen zijn er weer meer wolken. Het is dan nog altijd zacht, zo’n 15 graden, maar er valt weer wat regen of een bui bij een toenemende zuidwestelijke wind.

Vrijdag is de kans op een buitje nog wat groter. We halen nog altijd 13 en 15 graden.

Het weekend wordt ook erg zacht met afwisselend wolken en opklaringen, bij alweer 13 tot 15 graden.