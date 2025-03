Droog weer met opklaringen

Vooral vandaag kan het lokaal vrij lang duren voor de zon er weer door geraakt, maar uiteindelijk lukt dat wel met zeker in de namiddag brede zonnige perioden. Op andere plekken is het al snel vrij zonnig. We halen daarbij maxima rond 8-9 graden met een zwakke noordoostelijke wind.

Vanavond en vannacht is het eerst helder. Later neemt de bewolking en nevel het weer over bij minima die tegen de ochtend zakken tot ergens net boven het vriespunt.