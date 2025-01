Het KMI waarschuwt zaterdagochtend voor gladheid door rijm- of ijsplekken. Code geel is dan ook van kracht voor gladheid in het hele land.

Tegen middernacht trekt een actieve neerslagzone het land in vanuit het zuidwesten. De eerste neerslag valt als sneeuw die uiteindelijk overgaat in regen. Die regen kan vooral in de Ardennen, maar mogelijk ook elders, aanvriezen.

Zondag is het zwaarbewolkt tot betrokken met matige regenval. In de vroege ochtend is er nog tijdelijk kans op aanvriezende regen. In de namiddag regent het eerder bij tussenpozen. Het wordt gevoelig zachter met maxima tot 12 graden in het westen. De wind is krachtig aan zee met rukwinden tussen 55 en 65 kilometer per uur.

Maandag wordt het winderig met in de voormiddag opklaringen maar ook enkele buien. In de namiddag trekt een regenzone vanaf het westen over het land en trekt de wind aan tot vrij krachtig of lokaal krachtig met mogelijk pieken tot 80 kilometer per uur. De maxima schommelen rond de middag tussen 9 en 14 graden.

Dinsdag wordt het opnieuw gevoelig kouder. De maxima schommelen tussen 0 en 5 graden. De wind is matig tot vrij krachtig aan zee.