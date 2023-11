In de nacht naar zondag komen we in koelere lucht terecht met meer en bredere opklaringen. De minima dalen fors, maar het lijkt niet zo koud te worden als eerst verwacht. Het kwik kan dalen tot rond 2 à 3 graden met wat vorst aan de grond, maar daar blijft het bij. Er ontstaat later in de nacht nevel en mist die een verdere afkoeling tegenhoudt. Er drijven tegen de ochtend alweer meer wolken binnen.

Morgen is het droog. Een zuidoostelijke, later zuidelijke wind voert koelere lucht aan met maxima rond 9 graden. Overdag neemt daarbij wel geleidelijk de bewolking weer toe.