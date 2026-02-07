5°C
Weerbericht
West-Vlaanderen

Droog, maar kou­der van­daag: sneeuw op komst zondag

weer

Vandaag wordt het droog en rustig, maar koeler met maxima rond 5-6 graden. De noordoostelijke wind neemt af en er zijn afwisselend veel wolken en wat zon.

In de nacht naar zondag zakt het kwik tot rond of net boven het vriespunt.

Zondag wordt de koudste dag en wordt er sneeuw verwacht. Landinwaarts kan de sneeuw tijdelijk blijven liggen. Later op de dag wordt het zachter en volgt regen.

In de nacht van zondag op maandag smelt de sneeuw weg. Maandag en de rest van de week wordt het wisselvallig met felle regenbuien en maxima die tegen het midden van de week weer rond 10 graden liggen.

Geert Naessens

