Na het weekeind blijft het de hele week droog. De zon komt er steeds beter door en later volgende week lopen de temperaturen flink op. Toch is er vooral maandag en eventueel dinsdag in delen van onze provincie nog een risico op hardnekkige nevel en mist in de vroege ochtend, maar die lossen ook wel weer snel op.

Morgen wordt dan ook een vrij zonnige tot zonnige dag met maxima rond vergelijkbare waarden als vandaag. Er staat daarbij een zwakke noordelijke wind en er zijn amper wolken.

Ook dinsdag is een zonnige dag met wat nevel en maxima die dan rond 10-11 graden kunnen uitkomen. Vanaf woensdag wordt het duidelijk zachter.