Vandaag krijgen we aan zee een zonnige dag met maxima rond 15 graden. Er is wel nog een frisse zeebries. Vanavond en vannacht blijft het helder en rustig met wat nevelvorming en minima rond 8 graden. Morgen komt de zon er opnieuw de hele dag bij, met een zwakke wind en temperaturen rond 16 à 17 graden. Later kan opnieuw een licht zeebriesje opduiken.