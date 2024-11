Vanavond en vannacht koelt het af. In de opklaringen kan het kwik landinwaarts dalen naar 2 à 3 graden. Wat vorst aan de grond is niet uitgesloten, en er kan zich nevel of mist vormen.

Morgen is er vrij veel zon. Het blijft erg rustig en we halen opnieuw 13 tot 14 graden, mogelijk zelfs 15, bij een zwakke zuidoostelijke wind.

De hele volgende week houdt het rustige, droge weer aan. Maandag is nog vrij zonnig, maar daarna is er veel bewolking. De maxima blijven echter vrij zacht en halen telkens gemakkelijk 13 tot 14 graden.

Het blijft ook op de lange termijn verder droog; hoogstens kan er wat lichte motregen vallen, maar neerslag van betekenis wordt niet verwacht.