Vanavond en vannacht is het helder met wat koelere minima rond 8à9 graden. Het is dan iets warmer aan de kust. Er kan nevel en mist opduiken.

Zaterdag en zondag worden zomers met veel zon. Zaterdag halen we maximum 25 graden. Zondag kunnen de temperaturen oplopen tot 28 graden. Dan zijn er ook enkele hoge sluierwolken.

Maandag en dinsdag lijken ook warm te worden, wel meer wolken dan. Pas later volgende week stijgt de kans op neerslag.