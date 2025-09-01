22°C
Aanmelden
Weerbericht
West-Vlaanderen

Droog en zon­nig: klaar voor een zomers weekend

weer bloemen bewolkt

©Mya Verleye

Vandaag is het weer overal droog met maxima tot 22 graden. Aan zee is het zonnig, maar wel iets minder warm, rond een graad of 20. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een flink afgenomen wind.

Vanavond en vannacht is het helder met wat koelere minima rond 8à9 graden. Het is dan iets warmer aan de kust. Er kan nevel en mist opduiken.

Zaterdag en zondag worden zomers met veel zon. Zaterdag halen we maximum 25 graden. Zondag kunnen de temperaturen oplopen tot 28 graden. Dan zijn er ook enkele hoge sluierwolken.

Maandag en dinsdag lijken ook warm te worden, wel meer wolken dan. Pas later volgende week stijgt de kans op neerslag.

Geert Naessens

Meest gelezen

Bavikhove weer
Weerbericht

Kans op buien en windstoten tot 80 km/uur
2025 09 03 114921 Beveren Leie Jan Vermeulen
Weerbericht

Buienlijn trekt voorbij, zomerse dagen in aantocht
Weer wisselvallig
Weerbericht

Wisselvallige eerste september met kans op buien

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden