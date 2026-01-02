Aanmelden
Weerbericht

Droog en bewolkt met kans op sneeuwval

Jan Demets Otegem 20260109 115157

Jan Demets

Deze ochtend valt nog wat regen in de noordwestelijke delen van de regio. In de middag is het dan meest droog en wisselend bewolkt, maar koud met maxima van maar 2-3 graden aan zee tot rond 0 dieper landinwaarts. En dalend. Toch is het ook in de middag mogelijk nog opletten want sommige kaarten tonen toch nog wat neerslag in de vorm van wat sneeuw of sneeuwbuien in de loop van de dag.

In de nacht naar zondag gaat het weer overal vriezen. Mogelijk forser dan de voorbije dagen met minima rond 3 tot 5 graden in de min. Hoe westelijker, hoe minder koud.

Volgende week begint bewolkt met perioden van regen en wind en de maxima gaan geleidelijk richting 6 graden.

Geert Naessens

Meest gelezen

Storm - regen - paraplu
Weerbericht

Weerman Geert Naessens: “Eerst rukwinden in het zuiden van de provincie, daarna trekt storm Goretti naar de kust"
Geert Naessens
Weerbericht

Weerman Geert Naessens: "Neerslag voor een hele maand over ons gehad. Vanaf dinsdag temperaturen tot 10 graden"
Weer 2 januari 2026
Weerbericht

Kans op sneeuw in West-Vlaanderen beperkt, maar toch waarschuwing voor gladde wegen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden