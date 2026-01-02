Droog en bewolkt met kans op sneeuwval
Jan Demets
Deze ochtend valt nog wat regen in de noordwestelijke delen van de regio. In de middag is het dan meest droog en wisselend bewolkt, maar koud met maxima van maar 2-3 graden aan zee tot rond 0 dieper landinwaarts. En dalend. Toch is het ook in de middag mogelijk nog opletten want sommige kaarten tonen toch nog wat neerslag in de vorm van wat sneeuw of sneeuwbuien in de loop van de dag.
In de nacht naar zondag gaat het weer overal vriezen. Mogelijk forser dan de voorbije dagen met minima rond 3 tot 5 graden in de min. Hoe westelijker, hoe minder koud.
Volgende week begint bewolkt met perioden van regen en wind en de maxima gaan geleidelijk richting 6 graden.
Geert Naessens