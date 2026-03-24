West-Vlaanderen

Droog begin, later regen en buien

Woumen © Willy Vanbeveren

Vandaag start zonnig en droog, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Tegen de late namiddag of avond kan er wat regen vallen. De maxima liggen rond 11 graden, bij een stevig toenemende zuidwestenwind.

Vanavond trekt een regenzone over, gevolgd door enkele felle buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer, hagel en rukwinden. Nadien blijven er nog enkele buien mogelijk. De minima dalen naar 5 à 6 graden bij een krachtige noordwestenwind

Morgen wordt het wisselend bewolkt met maartse buien, afgewisseld met opklaringen. Het blijft fris met maxima rond 11 graden. Ook dinsdag verloopt wisselvallig met kans op regen en gelijkaardige temperaturen.

Vanaf woensdag wordt het geleidelijk stabieler, met meer zon en langzaam stijgende temperaturen.

Geert Naessens

