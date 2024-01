Droog, af en toe zon bij 10 graden

Vanavond neemt de bewolking toe en later in de avond en nacht trekt een regenzone door onze provincie. Daarbij valt 2 tot 5 liter water per vierkante meter. Tegen de ochtend wordt het droog en klaart het op. De minima zakken naar 8 graden.

Morgen zit de wind tijdelijk in het noorden en die voert minder zachte lucht aan met maxima dan rond 9 graden. Er is dan wel veel zon dankzij brede opklaringen.

Vrijdag is het weer zwaar bewolkt tot betrokken, maar overwegend droog, met maxima rond 11 graden.

Ook zaterdag en zondag is het zwaar bewolkt tot betrokken met opnieuw maxima rond 11 graden. Er is nog altijd op een enkel drupje regen.