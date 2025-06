Verder start de dag grijs met nog een lokaal licht buitje, maar dat gaat er heel snel uit. Het is best mogelijk dat er dan de rest van de zondag in onze regio helemaal geen neerslag meer aan te pas komt of het zou ergens een lokale bui moeten zijn.

Wel: je raadt het nooit: nog altijd winderig! Die is westelijk geworden en kan overdag toch weer fors aantrekken. Aan zee andermaal naar een 5 Bft met uitschieters tot rond de 50 km per uur.

Er zijn wel diverse modellen die ergens in de loop van de avond toch nog de doortocht van wat lichte regen of een bui geven al twijfel ik daar toch sterk aan. We volgen dit op. Ook in de nacht naar maandag zit een zwak frontje dat mogelijk wat lichte regen brengt. Die kans is het grootste aan de Oostkust, maar voor hetzelfde geld blijft het droog. Minima tegen de ochtend ergens rond een graad of 11.