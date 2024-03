Het weekend wordt wisselvallig met opklaringen en wolken. Zowel morgen als zondag vallen er maartse buien, vooral in het binnenland. Er is ook kans op wat hagel en ook een donderslag is mogelijk. De maxima stijgen tot zo’n 11 graden bij een matige zuidwestelijke wind.

Vanaf maandag wordt het opnieuw stabieler, later in de week wordt het ook weer zachter.