Vandaag blijft het op de meeste plaatsen wellicht de hele dag droog. ’s Ochtends er lokaal wel een bui mogelijk, net als in de late namiddag. In de loop van de voormiddag klaart het op, maar tegen de middag nemen de wolken opnieuw de bovenhand. De temperaturen gaan de hoogte in en halen maxima rond 20 graden. De wind waait matig uit het noordoosten.