Vanavond en vannacht blijft het rustig, met eerst opklaringen. Daarna komen er nevel, mist en lage wolken opzetten. De minima zakken terug tot 5 graden.

Morgen wordt het koeler, met temperaturen tot 10 graden. Er staat een zwakke noordoostelijke wind, en er is veel bewolking. Donderdag wordt het opnieuw wisselvalliger, maar dankzij een noordelijke wind wel iets warmer, tot 12 graden. Er is dan ook kans op enkele buien. Vrijdag verkleint de kans op buien, maar blijven er wel veel wolken hangen. Ook zaterdag is overwegend bewolkt, zondag neemt de kans op regen toe.