Vandaag is het een drogere dag. De dag begint met zon en overdag geleidelijk een toenemende bewolking. Dat gaat wel snel, want vanmiddag is het gewoon bewolkt. Daarbij staat in de ochtend eerst een zwakke zuidelijke wind, maar die trekt fors aan tot vrij krachtig en zelfs krachtig aan zee. Tegen het einde van de dag kunnen daar pieken gaan tot rond 70 km per uur. We halen daarbij 7 à 8 graden.