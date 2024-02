We halen vanmiddag maxima rond een graad of 9 bij een geleidelijk toenemende wind. Vanavond volgt er regen en dat kan vrij intens zijn. Het gaat ook harder waaien uit het oosten en de minima zakken tot 6 graden. Met de wind erbij voelt het veel kouder aan.



Morgen blijft het tot laat in de dag aanhoudend regenen met maxima van maar hoogstens een graad of 7. Dinsdag en woensdag worden betere dagen met redelijk wat zon en droog weer. We halen een 8 tot 9 graden bij een schrale noordoostelijke wind. Dinsdag is het daarbij vrij zonnig, woensdag duiken er geleidelijk aan weer meer wolken op. Het kan dan 10 graden worden.