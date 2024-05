Vanavond en vannacht is het bewolkt. Waar toch opklaringen zijn, kan er zich nevel en mist vormen. Minima daarbij rond 6 graden.

Morgen zijn er vooral in de ochtend eerst nog wolken. Die lossen geleidelijk aan op en in de namiddag krijgen we dan brede opklaringen met veel zon. We halen 15 tot 18 graden bij een zwakke noordoostelijke tot noordelijke wind.

Vrijdag en ook in het weekend is het droog en behoorlijk zonnig met geleidelijk aan oplopende temperaturen. Vrijdag halen we 20 graden, zaterdag en zondag zelfs 23 graden. Aan zee is het telkens iets frisser door de noordelijke wind.