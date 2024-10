Vanavond en vannacht is het nog altijd betrokken bij minima rond 12 graden. Een drupje regen is niet uitgesloten.

Morgen halen we opnieuw 16 graden. De kans op wat verspreide regen of enkele buitjes is groter dan vandaag.

Woensdag is het opnieuw droog maar wel nog altijd bewolkt, bij alweer 16 graden. De zonnige intermezzo’s zijn schaars. Dat is meteen ook het weerbeeld van donderdag en vrijdag.