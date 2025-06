Vanavond en vannacht is het rustig, helder en heel zacht met minima rond 22 graden.

Morgen wordt het extreem warm, tot 36 graden, aan zee is dat 33 graden. In de late namiddag is een enkele onweersbui niet uitgesloten.

Woensdag komt de wind uit een koelere noordelijke hoek waardoor de maxima wat lager zitten, tussen 24 en 28 graden. Ook dan kan er een lokale regen- of onweersbui opduiken.

Donderdag en vrijdag is het aan de kust rond 20 graden, landinwaarts 24 graden. Het is dan vrij zonnig met af en toe wat wolken.