Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met eventueel nog een lokale bui. Minima daarbij rond 15 graden.

Morgen lijkt meest droog te verlopen al is een bui zeker in de ochtend nog wel mogelijk. In de middag is het dan meest droog met breder wordende opklaringen en maxima rond een 21 tot 23 graden.

De rest van de week blijven we zomerse maxima noteren van 21 tot 23-24 graden, maar er valt wel soms eens enkele verspreide bui, maar niet veel.

Heel veel neerslag lijkt er daarbij eigenlijk weer niet in te zitten al is lokaal wel eens een wat fellere bui mogelijk, maar het blijft allemaal beperkt. Veel plekken houden het zelfs gewoon droog bij eigenlijk vrij aangename maxima die telkens een 21 tot 24 graden halen. Tegen het weekeind zelfs weer mogelijk wat meer.

KUST:

Vandaag is het net als gisteren wat wisselvalliger met verspreid doorheen de dag kans op enkele buien. We halen daarbij maxima rond of vooraan de 20 graden. Wel meer wind uit het zuidwesten. Die kan vlagerig en vrij krachtig zijn.

Vanavond en vannacht is het rustiger, hoewel de wind nog matig blijft waaien met minima rond 15 graden en nog steeds kans op een bui. Morgen is er in de ochtend nog kans op een bui. Overdag krijgen we steeds meer zon te zien bij een 20 tot 21 graden.