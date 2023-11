Dag start nog droog, maar wordt kletsnat

In de temperaturen komt vandaag amper verandering, die blijven rond 11 graden zitten. Ook de zuidelijke tot zuidwestelijke wind spant weer aan en wordt vrij krachtig met aan de kust pieken tot 70 km per uur, boven land tot 50 km per uur. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig met soms intense regen. De wind draait naar het zuidwesten bij minima rond een graad of 8.