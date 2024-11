Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen af bij minima rond of net boven het vriespunt. Aan de grond vriest het wel overal.

Morgen komen er meer wolken en trekt de zuidwestelijke wind nog wat meer aan. Er kan later op de dag wat verspreide regen vallen. We halen opnieuw een 6 tot 8 graden. In de nacht naar maandag is het bewolkt met wat regen. De temperaturen lopen tegen de ochtend verder op naar een 10-tal graden bij een aantrekkende zuidwestelijke wind.

Begin volgende week wordt het snel weer zachter met op maandag zelfs 12-13 graden en wat ergen. Ook later in de week is het weer wisselvalliger.

Dinsdag en woensdag koelt het wel weer iets af, maar we blijven vlotjes rond de 8 graden halen.