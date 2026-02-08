Code geel voor gladheid: kans op (smeltende) sneeuw en buien
Bissegem ©Kris Catteeuw
Wie vandaag de baan op moet, houdt best rekening met winterse omstandigheden. Een neerslagzone trekt over het land en kan tijdelijk voor (smeltende) sneeuw zorgen, waardoor het lokaal glad kan worden. Het KMI kondigt daarom code geel af voor heel België.
Vandaag start gedeeltelijk bewolkt, maar in de loop van de namiddag neemt de bewolking toe en trekt er vanuit het westen een neerslagzone over het land. Daarbij kan het tijdelijk gaan om (smeltende) sneeuw, vooral landinwaarts. De maxima liggen tussen 2 en 4 graden.
Door de verwachte winterse neerslag en mogelijke gladheid geldt in heel België code geel meldt het KMI. De waarschuwing gaat om 13 uur in voor West-Vlaanderen en breidt zich daarna uit naar de rest van het land.
Tijdens de nacht naar maandag stroomt zachtere lucht binnen vanuit het westen. De minima schommelen tussen -2 en +1 graad. Het wordt geleidelijk droger, al blijven enkele buien mogelijk.
Maandag verloopt wisselvallig met eerst veel wolken en later ook opklaringen. Er vallen geregeld buien met kans op hagel. De maxima liggen tussen 8 en 9 graden. Ook dinsdag blijft het wisselend bewolkt met nog enkele buien.