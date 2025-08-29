Vanavond en vannacht wordt het rustiger. Enkel aan zee is nog een bui mogelijk. De minima zakken tegen de ochtend wat lager, naar waarden rond 11 à 12 graden. Morgen verloopt droog met een mix van zon en wolken. De wind neemt flink af en de maxima liggen opnieuw rond 21 à 22 graden.

Het weekend belooft zomers te worden met veel zon. Zaterdag stijgt het kwik naar 25 à 26 graden, zondag kan het zelfs 28 graden worden. Wolkenvelden trekken af en toe voorbij, maar de zon blijft overwegend aanwezig.

Na het weekend wordt het wisselvalliger. Vanaf maandag neemt de kans op regen en buien toe en wordt het beduidend minder warm.