Buienlijn trekt voorbij, zomerse dagen in aantocht
© Beveren Leie Jan Vermeulen
Vandaag start de dag met een mix van wolken en zon, maar in de loop van de middag trekt een buienlijn over het land. Vooral rond of na de middag kunnen er felle buien vallen, met kans op onweer en stevige regen. Nadien klaart het opnieuw op bij temperaturen rond 21 à 22 graden. De zuidwestelijke wind blijft vlagerig en kan tijdens de buien stevig uithalen.
Vanavond en vannacht wordt het rustiger. Enkel aan zee is nog een bui mogelijk. De minima zakken tegen de ochtend wat lager, naar waarden rond 11 à 12 graden. Morgen verloopt droog met een mix van zon en wolken. De wind neemt flink af en de maxima liggen opnieuw rond 21 à 22 graden.
Het weekend belooft zomers te worden met veel zon. Zaterdag stijgt het kwik naar 25 à 26 graden, zondag kan het zelfs 28 graden worden. Wolkenvelden trekken af en toe voorbij, maar de zon blijft overwegend aanwezig.
Na het weekend wordt het wisselvalliger. Vanaf maandag neemt de kans op regen en buien toe en wordt het beduidend minder warm.
Kust
Langs de kust start de dag droog, maar later ontstaan opnieuw buien. Daarbij is kans op onweer, felle regen en stevige windstoten. De zuidwestelijke wind waait er de hele dag door, met maxima rond 21 graden.
Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De wind neemt af en minima dalen naar 11 à 12 graden. Aan zee blijft een lokale bui mogelijk, soms nog met onweer. Morgen wordt het droger met brede opklaringen en iets lagere temperaturen.