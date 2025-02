Vanavond en in het begin van de nacht krijgen we een heldere hemel, later duikt er nevel en lage bewolking op. De minima zakken richting het vriespunt.

Morgen start de dag mistig, maar tegen de middag breekt de zon door. Het blijft droog, bij maxima rond 8 à 9 graden. Zondag krijgen we hetzelfde weerbeeld, al breekt de zon iets vroeger door. Ook volgende week blijft het doorgaans droog en zonnig, bij zachte temperaturen.