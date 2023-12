Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) waarschuwt voor slecht weer. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722. Voor storm-en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

We houden het ook niet droog. Verspreid over de dag zijn er verschillende buien. Het is wel zacht, we halen tot 12 graden.