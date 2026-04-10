Vanavond en vannacht blijft het droog bij minima rond 8 graden.

Morgen is het nog zonniger en warmer dan vandaag en is zelfs een lokale 20 graden niet uitgesloten.

Zaterdag zijn er meer wolken met al eens wat regen of een bui, maar het stelt allemaal niet veel voor. We halen dan 17 graden.

Zondag voert een noordelijke wind wat minder zachte lucht aan, waardoor we maar 14 graden meer halen. Het is wel vrij zonnig. Ook begin volgende week krijgen we zacht weer met veel zon en zo goed als geen neerslag.