Vanavond en vannacht is het licht bewolkt tot helder. Later vormt zich mogelijk nevel en mist. De minima gaan flink dalen en komen rond het vriespunt uit, behalve aan zee waar we nog een graad of 2 overhouden. Aan de grond kan het overal vriezen met kans op een lokale gladde plek, maar over het algemeen liggen de wegen er droog en goed bij.

Morgen wordt een rustige dag. Mogelijk is er in de ochtend wel nevel en mist maar uiteindelijk breekt de zon wel weer wat door. Het is rustig met een zwakke zuidenwind met maxima rond 6-7 graden.

Zaterdag is ook een vrij rustige dag met wolken en opklaringen. Het zou dan droog moeten blijven met maxima rond een 6 tot 8 graden.



Ook zondag ziet er eerst nog redelijk uit met vrij veel ruimte voor de zon. Later komt er meer bewolking opzetten.