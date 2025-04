De zon blijft vandaag overal in het land aan zet. Wolken zijn er nauwelijks, en de temperaturen klimmen verder. Aan de kust wordt het zo’n 17 graden, landinwaarts stijgt het kwik lokaal tot 21 graden. Aan zee staat een zwakke zeebries, maar die blijft beperkt in kracht. In het binnenland waait een zwakke noordoostenwind.