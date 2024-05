Deze ochtend is er kans op neerslag. Vanmiddag is dat enkel nog

landinwaarts en de meeste plekken houden het droog. De temperatuur zal

rond de zestien graden zijn, aan de kust kan het tot achttien graden

worden. Vanavond en vannacht is het opnieuw bewolkt, nevelig en grijs, maar het blijft wel droog met temperaturen rond de elf graden.