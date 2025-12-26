Vanavond en vannacht zijn er ook veel wolken met mogelijk wat regen of een bui. Vooral in het noorden. Minima rond 3-4 graden en nog steeds veel wind uit het noordwesten.

Vrijdag komen er buien. Vooral en waarschijnlijk alleen in het noorden. Dan kan dat geleidelijk wel een winterse bui worden bij nog steeds maxima rond 5-6 graden. Zaterdag stijgt de kans op enkele winterse buien. Zelfs een sneeuwbui is dan mogelijk, vooral aan de Oostkust en in het noorden van de provincie, maar we blijven toch telkens positieve maxima houden.

Zondag zou het weer grotendeels droog zijn met ook weer minima een aantal graden in de plus. In de nacht naar maandag mogelijk misschien weer wat kouder.