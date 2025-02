Vanavond en vannacht is het bewolkt en wordt het opnieuw mistig. De minima zakken tot 1 graad.

Morgen wordt het dankzij een noordoostelijke wind opnieuw kouder, met temperaturen die rond 6 graden schommelen. Het is opnieuw zwaar bewolkt met af en toe opklaringen. Vrijdag zakken de temperaturen nog wat, tot zo’n 4 graden. Lokaal is een druppel regen niet onmogelijk, al kan dat op sommige plaatsen ook een vlok sneeuw zijn. Tijdens het weekend halen we opnieuw maxima rond 7 graden, al voelt het wel frisser aan door een koude noordoosten wind.