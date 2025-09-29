16°C
Mariane Vanooteghem

Vandaag start nog met een reeks buien, vooral in de noordelijke helft van de provincie. Geleidelijk aan verdwijnen die uit het weerbeeld. De wind is nog altijd vrij krachtig tot krachtig aan zee met pieken tot rond 70 km per uur. Landinwaarts is er minder wind, maar ook daar waait die matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 16 graden

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met minima rond 12 graden. Het is dan droog met een verder afnemende wind. Morgen is het alweer rustiger met minder wind en meest droog weer. Er is wel nog veel bewolking met maxima rond 17 graden. Eventueel valt er eens een enkel buitje. 

Dinsdag en woensdag lijken erg op elkaar. Veel wolken met maar af en toe eens wat zon. Maxima op beide dagen ergens rond een 18 graden met een matige zuidwestelijke wind. 

Later in de week lijkt er meer zon te kunnen komen, al ben ik daar nog heel voorzichtig over. Het lijkt wel grotendeels droog te blijven.


Geert Naessens

