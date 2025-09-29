Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met minima rond 12 graden. Het is dan droog met een verder afnemende wind. Morgen is het alweer rustiger met minder wind en meest droog weer. Er is wel nog veel bewolking met maxima rond 17 graden. Eventueel valt er eens een enkel buitje.

Dinsdag en woensdag lijken erg op elkaar. Veel wolken met maar af en toe eens wat zon. Maxima op beide dagen ergens rond een 18 graden met een matige zuidwestelijke wind.

Later in de week lijkt er meer zon te kunnen komen, al ben ik daar nog heel voorzichtig over. Het lijkt wel grotendeels droog te blijven.



