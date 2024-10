Aan de kust zien we veel wolken met kans op wat lichte regen. Het is er opnieuw erg zacht met een aantrekkende zuidelijke wind. Vanavond en vannacht is het ook zwaar bewolkt tot betrokken met minima rond 12 graden en kans op wat regen of een bui. Morgen is die wind wat meer uitgesproken, met maxima rond de 17 graden.

Maandag wordt het regenachtig. Er worden ook intense buiten verwacht.