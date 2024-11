Vanavond en vannacht blijft het bewolkt, met vooral na middernacht regen bij minima van 8 graden. Morgen start met wat buien, daarna volgt een relatief droge periode met kans op een enkele bui.

Maandag en dinsdag slaat de situatie om, met vooral op maandag lange en uitgebreide perioden met intense buien. Dinsdag komt daar ook wind bij. Aan de kust gaat het mogelijk stormen. In de ochtend kunnen zelfs rukwinden ontstaan van 100 km per uur of meer.