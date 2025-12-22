Aanmelden
Bewolk­te dag met kans op lich­te motregen

Kris Catteeuw Bissegem 20251228

Kris Catteeuw

Vandaag is er meer bewolking. Het kan ook nevelig en mistig zijn, zelfs met wat lichte motregen met maxima rond 3 tot 5 graden.

Tegen de avond klaart het weer op en in de nacht naar maandag kan het weer overal licht gaan vriezen.

Begin volgende week zou het overdag nog iets minder koud worden, maar een overgang naar veel zachter weer zit er nog niet meteen in. Eerder vrij normale temperaturen bij een rustig en meest bewolkt weerbeeld, maar de nachtelijke vorst gaat er weer volledig uit.

Dat weer lijkt zeker tot en met woensdag aan te houden. Mogelijk komt er eind van de week een winterse bui bij, maar dat is nog niet zeker.

Geert Naessens

