Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk aan. De minima dalen tegen de ochtend daarbij naar een 14 graden.

Zondag is het droog, met maxima rond de 20 graden. In de namiddag komt de zon erdoor bij een afgezwakte, westelijke wind.

Begin volgende week krijgen we opnieuw een paar warmere dagen met hogere maxima. De zomer is dus zeker niet gedaan want ook dan kan het gemakkelijk 26 graden worden op maandag en zelfs 28 op dinsdag. Woensdag en de dagen erna zou het dan weer minder warm worden, maar ook dan lijken we gemakkelijk 20 en 25 graden te halen.