18°C
Aanmelden
Weerbericht

Bewolk­te dag met bui­en op komst

Weer

Knokke-Heist © Anne Marie Maertens

De dag start met enkele opklaringen, maar al snel neemt de bewolking toe. De maxima schommelen tussen 19 en 22 graden in het binnenland. Vanavond is er kans op buien.

Vandaag begint met enkele opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Er is kans op een bui, die op het eind van de namiddag een onweerachtig karakter krijgen in het zuiden van het land. De maxima liggen tussen 14 graden aan de kust en 19 graden in het binnenland. Er staat een matige wind uit het noordoosten. Aan zee vrij is er een krachtige wind met rukwinden tot 65 km/u.

Deze avond is er kans op buien. De minima liggen tussen 4 en 9 graden. Er staat een meestal matige wind uit het noorden tot noordoosten. Vannacht is er aan de zee een krachtige wind met rukwinden tot 55 km/u.

Geert Naessens
Robbe Temmerman

Meest gelezen

2026 05 02 103729 Kortrijk Ghislain Van De Meulebroeke
Weerbericht

Kans op stevige regen- en onweersbuien vanavond
2026 05 03 094832 Brugge Lieven Massez
Weerbericht

Regenachtige periode, pas vanaf donderdag opnieuw zonniger
2026 05 07 093302 Brugge Lieven Massez
Weerbericht

Zonniger richting weekend, maar volgende week weer frisser

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden