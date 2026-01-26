13°C
Bewolk­te dag bij zo’n 13 graden

©T'Kindt Mark - Tielt

Vandaag zijn er veel wolken en halen we maxima zo'n 13 graden. Er valt verspreid doorheen de dag een bui, maar op sommige plaatsen blijft het droog. Er is een zuidwestelijke wind. 

Vanavond en vannacht is het wisselend, later zwaar bewolkt met een graad of 8 tegen de ochtend. Morgen trekt er in de ochtend een regenzone door de provincie. Tijdens de middag is het droog met opklaringen. Er staat meer wind uit west tot zuidwest, zeker aan zee, en we halen opnieuw zo’n 13 graden. 

Donderdag is een droge dag met opnieuw een graad of 13. Vrijdag trekt weer een regenzone door de provincie. In het weekeind krijgen we wisselvallig weer met regelmatig buien die fel kunnen zijn. Het koelt wat verder af naar maxima van zo'n 11 à 12 graden

Geert Naessens
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Weer

