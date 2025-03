Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt met opklaringen. Minima zitten tegen de ochtend tussen 4 en 6 graden. Er kan wat nevel opduiken.

Morgen is het dan droog met wolken en zon. Die opklaringen worden gaandeweg de dag breder met een matige noordwestelijke wind en maximum 12 graden.

Zondag is het bewolkt in de ochtend en daarbij kan er vooral landinwaarts wat regen of een bui vallen. Ook dan noteren we 11à12 graden. Vanaf volgende week is het weer volledig droog met temperaturen die flink oplopen.