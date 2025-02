Vanavond en vannacht is het bewolkt en koud met minima rond 2 graden.

Ook morgen is het voor het gevoel wat beter met minder wind uit het oosten. Er zijn wel veel wolken met kans op een drup regen of motregen en een 6 graden als maxima.

Maandag blijft de bewolking overheersen. De kans op wat motregen is dan nog wat groter geworden met ook weer meer wind uit het noordoosten. Een onaangename dag dus.

De rest van de week blijft het waarschijnlijk zwaar bewolkt met soms een drup regen en koude temperaturen die telkens niet veel meer hoger geraken dan rond 6 graden terwijl het in de nachten een graadje kan vriezen.

KUST:

Vandaag komt er geleidelijk in de middag een enkele opklaring bij met een afnemende zuidoostelijke wind. We halen dan toch een graad of 8.

Vanavond en vannacht is het bewolkt met minima rond 2 graden. Ook morgen is grijs met maxima dan rond 6 graden. Er is weer wat meer wind en een grotere kans op wat lichte motregen.